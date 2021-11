Decreto Super Green pass, le Regioni vogliono la mascherina obbligatoria all’aperto

Attualmente le mascherine sono obbligatorie solo in alcune zone. La riunione del consiglio dei ministri fissata per il pomeriggio

Le Regioni hanno chiesto al governo di ripristinare l’obbligo di mascherina all’aperto nel nuovo decreto sul Super Green pass. Il nuovo provvedimento dovrebbe vedere la luce stasera. «L’uso della mascherina in questa fase di aumento dell’incidenza” di Covid-19 è il primo livello di prevenzione e il suo uso può solo portare beneficio soprattutto in questo periodo di grandi spostamenti. Una disciplina omogenea in tutta Italia, a prescindere dai colori, è ora necessaria», ha detto oggi all’Adnkronos Salute l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. Proprio oggi l’Oms ha segnalato che la percentuale delle persone che indossa i dispositivi di protezione individuale in Europa è appena del 48%. E che se tutti indossassero la mascherina ci sarebbero 160 mila morti in meno di Covid-19.

Super Green pass già in zona bianca?

Attualmente le mascherine sono obbligatorie in centro a Padova e in Alto Adige dopo l’ordinanza del presidente Kompatscher. La Cabina di Regia sulle nuove regole anti Covid è iniziata in mattinata. La riunione del consiglio dei ministri è fissata per le 15,30. Proprio oggi Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) ha approvato la decisione dei sindaci sulle mascherine: «In questa fase della pandemia di Covid-19 dobbiamo ridurre al massimo i comportamenti a rischio e per farlo ritengo che indossare tutti, vaccinati e non vaccinati, la mascherina anche all’aperto è la scelta migliore. Questo perché non sempre anche quando siamo fuori casa possiamo essere al sicuro da situazioni di contagio dovute ad assembramenti».

Intanto secondo alcune fonti governative la Cabina di Regia del governo avrebbe deciso di portare il Super Green pass già in zona bianca. Se prevalesse questo orientamento le restrizioni non sarebbero valide in caso di zona gialla o arancione e soltanto nei territori in lockdown ma in tutta Italia. Sul tavolo è rimasta anche l’ipotesi di portare l’obbligo di certificato anche nei trasporti pubblici locali. Ci sarà anche un’intensificazione generale dei controlli. L’incontro finale con le regioni è previsto per le 13,30. Il Super Green pass con le nuove regole dovrebbe entrare in vigore a partire dal 6 dicembre. Alla riunione della Cabina di Regia erano presenti anche il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli e il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro.

