L’Oms: «160 mila morti in meno in Europa se tutti indossassero la mascherina»

Se in Europa il 95% della popolazione indossasse la mascherina si salverebbero 160.000 vite. A dirlo a Sky News è il direttore esecutivo del dipartimento europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità, Rob Butler, citando uno studio pubblicato la settimana scorsa sul British Medical Journal. Secondo gli scienziati, l’uso della mascherina blocca al 53% la trasmissione del Covid-19. Attualmente, però, la percentuale di persone che la indossa regolarmente in Europa è del 48%. Il dispositivo di protezione individuale torna particolarmente importante di fronte alla nuova ondata che sta investendo i Paesi europei: tra i fattori che hanno causato l’aumento dei contagi c’è sempre il freddo, ma soprattutto le percentuali di vaccinati: «Il 45-47% della popolazione europea non è vaccinata», ha detto Butler. «E non lo è la maggior parte delle persone in terapia intensiva».

