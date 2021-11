Milano, la manifestazione No Green pass all’Arco della Pace è un flop: in piazza solo poche decine di persone – Il video

Flop della manifestazione No Green pass all’Arco della Pace, l’unica di oggi a Milano ad essere stata autorizzata dalla questura. Sul posto solo poche decine di persone, in attesa del corteo in zona Duomo alle ore 17. L’evento è iniziato alle 15, ma con il passare dei minuti i partecipanti non sono aumentati. Resta da vedere se i manifestanti decideranno di riunirsi all’Arco della Pace in un orario diverso rispetto a quello previsto inizialmente o se quello del Duomo sarà come al solito l’appuntamento con un numero maggiore di presenze.

