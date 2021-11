Milano, un centinaio di No Green pass in piazza Duomo: la polizia accerchia i manifestanti – Il video

Circa 100 manifestanti si sono riuniti oggi in occasione della manifestazione contro il Green pass, a Milano. L’appuntamento era per le 17 in Piazza Fontana, dopo il flop della manifestazione all’Arco della Pace. Diversi agenti delle forze dell’ordine hanno chiesto i documenti ai presenti alla manifestazione non organizzata per identificarli, ma non si sono verificati momenti di tensione. In quella che sarebbe dovuta essere la manifestazione in onore di Zeno Molgora, 27enne torinese indagato per associazione a delinquere per l’organizzazione dei cortei del sabato pomeriggio, la presenza dei manifestanti è stata decisamente più limitata rispetto alle attese. Le persone che sono arrivate a riunirsi in piazza Duomo sono state accerchiate e isolate dagli agenti. Quindi, alcuni di loro si sono seduti a terra.

Leggi anche: