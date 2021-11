«Ci vogliamo vive»: a Roma 2 mila persone in piazza contro la violenza sulle donne – I video

A due giorni dalla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Roma si tinge di fucsia. La manifestazione nazionale di Non una di meno, che a ora ha portato in piazza circa2 mila persone, è partita alle 15:30 di oggi, 27 novembre, da Piazza della Repubblica. Il movimento femminista è tornato nelle strade dopo due anni di pandemia di Coronavirus al grido di «Ci vogliamo vive». Uno slogan per denunciare gli episodi di violenza aumentati durante i mesi di lockdown, «periodo durante il quale le donne hanno vissuto una grade crisi economica e sociale», come ha detto una delle organizzatrici. «La pandemia ha aggravato ulteriormente le condizioni di violenza, sia in casa che sul lavoro. I dati sono chiari – sottolineano le manifestanti -. Per questo abbiamo ritenuto necessario riprenderci lo spazio pubblico e tornare in strada». Il corteo si è aperto con una performance di danza, e poi, a via Cavour, le manifestanti agiteranno mazzi di chiavi per ricordare che la maggior parte dei femminicidi e delle violenze avvengono all’interno delle mura domestiche. Alle 16.30 è previsto anche un minuto di silenzio. «Il Governo parla molto ma non fa abbastanza», dicono dal corteo.

Immagine di copertina: ANSA/MOURAD BALTI TOUATI

Video di copertina: Instagram

