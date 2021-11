L’omaggio dei tifosi del Leicester a Ranieri: tutti in piedi per l’eroe del trionfo in Premier League

Tutto lo stadio in piedi per applaudire Claudio Ranieri. Così i tifosi del Leicester City hanno accolto il tecnico romano, protagonista con i Foxes di una storica vittoria in Premier League nella stagione 2015-2016. Ranieri, che ora allena il Watford, ha risposto applaudendo a sua volta i tifosi e battendosi una mano sul cuore. L’omaggio al tecnico italiano è avvenuto prima del calcio di inizio di una partita che ha visto il Watford uscire sconfitto per 4-2. La squadra di Ranieri si trova attualmente in 16esima posizione in Premier League, con quattro punti di margine sulla zona retrocessione occupata dal Burnley, che però ha una partita in meno.

Leggi anche: