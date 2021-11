Terza dose per tutti gli over 18: Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna accelerano. Al via le prenotazioni

Toscana, Lazio ed Emilia-Romagna accelerano sul via libera alle prenotazioni delle terze dosi del vaccino anti-Covid per gli over 18. La Regione Toscana, ad esempio, aprirà il suo portale a partire da oggi 29 novembre alle ore 18. Basterà, dunque, aver raggiunto la maggior età e aver completato il ciclo vaccinale primario da almeno cinque mesi, così come disposto dalla struttura commissariale nazionale, per poter sperare, in tempi celeri, nella somministrazione del vaccino. Per prenotarsi basterà andare sul sito www.prenotavaccino.sanita.toscana.it e cliccare il pulsante “over 18”. Le somministrazioni inizieranno il 1° dicembre, così come disposto dal ministro della Salute Roberto Speranza. La possibilità di prenotare la terza dose a partire dai 18 anni «era una nostra precisa richiesta ed è un traguardo importante – ha dichiarato, in una nota, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – per far procedere la campagna di somministrazione dei richiami, in sintonia con quanto previsto dal commissario nazionale, che è l’unica arma davvero efficace per ridurre le circolazione del virus nella popolazione. Non dobbiamo, oggi più che mai, abbassare la guardia».

Anche in Emilia-Romagna da oggi 29 novembre è possibile prenotare la terza dose del vaccino, in questo caso pure in farmacia. «Abbiamo provveduto a siglare l’accordo con le farmacie», ha detto Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute, durante una videoconferenza che ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica nella regione. Per prenotarsi basterà andare presso tutti gli sportelli CUP e nelle farmacie con punto CUP, chiamare il numero verde 800 884888 (lun-ven: 7.30-17.30, sab: 7.30-12.30) o andare sul sito www.cupweb.it. Nel Lazio, invece, le prenotazioni per la terza dose agli over 18 apriranno oggi 29 novembre a mezzanotte. Per prenotarsi bisogna andare sul portale, per l’appuntamento agli hub, presso le farmacie o i medici di base. Disponibili due milioni e mezzo di slot. In Puglia, infine, sarà possibile prenotarsi a partire da mercoledì 1° dicembre attraverso il portale www.lapugliativaccina.it. Anche in questo caso sarà necessario aver completato il primo ciclo vaccinale da almeno cinque mesi. La Regione Puglia per le terze dosi ha deciso di avvalersi di più hub ma anche del contributo di farmacie e medici di base.

Foto in copertina di repertorio: EPA/EMILIO NARANJO

