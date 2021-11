Venezia, No vax si arrende e decide di vaccinarsi: «Non potevo più pagare 180 euro al mese per i tamponi»

«Ho più paura del vaccino che del Covid». Queste le parole di Marina Amico, 57enne collaboratrice scolastica al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, che – nonostante le sue posizioni No vax – ha scelto di farsi vaccinare dopo avere rifiutato più volte nei mesi scorsi la somministrazione del farmaco anti-Covid. La donna, in un’intervista rilasciata al Corriere del Veneto, ha dichiarato di aver speso 180 euro al mese per i tamponi dall’inizio della scuola ad oggi e, dopo essere giunta alla conclusione di non poter più sostenere tale spesa, ha scelto di vaccinarsi. «Non ho cambiato idea, non riuscivo più a sostenere i costi dei tamponi. Sono stata costretta a vaccinarmi – ha detto la donna -. Le scuole, per noi lavoratori, hanno aperto a settembre e per quasi due mesi mi sono recata ogni due giorni a fare i test»

Immagine di copertina da Ansa

