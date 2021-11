«The Ferragnez», arriva il trailer ufficiale della serie targata Amazon Prime – Il video

Amazon Prime Italia ha diffuso il trailer ufficiale di The Ferragnez, la nuova serie in uscita il 9 dicembre che avrà come protagonisti Fedez e Chiara Ferragni. Dalla nascita del piccolo Leone alla partecipazione del rapper a Sanremo, le 8 puntate racconteranno il dietro le quinte della famiglia più seguita d’Italia. Il trailer pubblicato su YouTube riassume un periodo speciale per la coppia tra le fine del 2020 e i primi mesi del 2021.

