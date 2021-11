Stati Uniti, strage in un liceo dei Michigan: 3 morti e 6 feriti. A sparare è stato un ragazzo di 15 anni

Il bilancio è di tre morti e sei feriti. A sparare è stato un ragazzo di 15 anni. Sono queste le informazioni riportate dai media statunitensi sulla sparatoria avvenuta alla Oxford High School di Oxford nel Michigan. La città in cui è avvenuta la strage si trova a Nord di Detroit. L’ufficio dello sceriffo della contea di Oakland ha precisato che fra i feriti c’è anche un’insegnante. Il ragazzo per sparare avrebbe usato una pistola. Le autorità al momento pensano che il ragazzo abbia agito da solo. Non è stato ancora chiarito il movente. L’allerta dall’istituto scolastico è scattata poco prima delle 13 dell’ora locale, quando una pioggia di telefonate ha invaso il centralino del numero per le emergenze americano 911. Da quel momento gli agenti si sono precipitati sul posto riuscendo a bloccare il killer e la sua pistola semiautomatica. Ma almeno 15 o addirittura 20 colpi erano già partiti.

