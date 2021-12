Si lancia da un elicottero e vola dentro un vulcano: l’impresa spettacolare di Sebastián Álvarez – Il video

Impresa formidabile da parte dell’ex pilota militare che riesce a scendere con una tuta alare per 10 metri all’interno del vulcano per poi risalire a 180 chilometri orari

A circa 3.000 metri sul livello del mare, l’ex pilota militare cileno Sebastián Álvarez ha realizzato ieri, 30 novembre, qualcosa di unico, lanciandosi da un elicottero e riuscendo sorvolare la bocca del vulcano attivo Villarica, situato nelle Ande. Vestito con la sua tuta alare Alvarez è sceso per circa 10 metri all’interno del vulcano per poi emergere ad una velocità di 180 chilometri orari, vivendo un’esperienza unica e riuscendo a contemplare da vicino questo fenomeno della natura. Prima di lanciarsi nell’impresa Alvarez ha calcolato per oltre un anno tutte le possibili variabili, dalla velocità del vento e del velivolo dal quale si sarebbe lanciato, fino ad arrivare alla differente pressione atmosferica all’interno del cratere.

