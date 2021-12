La scelta punk di Angela Merkel: una canzone di Nina Hagen per la cerimonia di fine mandato – Il video

In occasione della fine del suo mandato la cancelliera tedesca Angela Merkel ha ricevuto gli onori militari durante la cerimonia che si è tenuta a Berlino nel cortile del Ministero della Difesa. Durante il suo discorso, visibilmente emozionata, ha voluto ringraziare tutti i presenti per la gratitudine ricevuta: «Quando sono qui davanti a voi, sento soprattutto questa gratitudine e questa umiltà – ha affermato. – L’umiltà davanti all’ufficio che ho potuto presiedere per tanto tempo. Gratitudine per la fiducia che mi è stata concessa. Sono sempre stata consapevole che la fiducia è il bene più importante della politica. È tutt’altro che scontato. E per questo ringrazio dal profondo del mio cuore». Successivamente la cancelliera tedesca ha scelto tre brani musicali: una canzone di Hidegard Knef, un inno cristiano del XVIII secolo e infine il brano Du hast Den Farbfilm vergessen della cantante punk Nina Hagen che, dopo aver lasciato la Germania per andare a Londra, è diventata una delle principali artiste punk nel panorama europeo.

Leggi anche: