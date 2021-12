Merry Christmas: Ed Sheeran ed Elton John insieme per la loro canzone di Natale (con omaggio a Love Actually) – Il video

Il singolo è stato anticipato da alcuni video pubblicati sui social come quello in cui Ed Sheeran bussa alla porta di Elton John con dei cartelli in mano

Le due popstar inglesi, Ed Sheeran ed Elton John, si mostrano insieme per la canzone di Natale Merry Christmas, in uscita oggi 3 dicembre. Il ricavato delle vendite di questo brano andrà soprattutto alle associazioni sostenute dai due cantanti, la Ed Sheeran Suffolk Music Foundation e la Elton John Aids Foundation. Il singolo è stato anticipato da alcuni video pubblicati sui social come quello in cui Sheeran bussa alla porta di Elton John e, con alcuni cartelli, gli annunciava di aver scritto i cori per la loro canzone. Una scena che riprende, e dunque fa un omaggio, a Love Actually, il cult di Richard Curtis con Keira Knightley, Hugh Grant e Colin Firth.

Non una semplice canzone di Natale. I cori e i campanelli ci sono, ma c’è anche Elton John con il cappello di Babbo Natale ed Ed Sheeran nelle vesti del suo folletto. Vengono ricordati, in un anno difficile per tutti,« quelli che se ne sono andati». Diverse le scene, da Elton John al piano a Ed Sheeran con un bicchiere di vino vicino a un caminetto. C’è la slitta di Natale ma anche il castello fatato e gli elfi. Una canzone che mira a scalare le classifiche.

