Caro bollette, l’ipotesi di un contributo di solidarietà per chi guadagna più di 75mila euro: contrari Iv e centrodestra

Nella difficile mediazione con i sindacati sul taglio del cuneo fiscale, Mario Draghi ha messo sul tavolo della maggioranza la proposta che potrebbe scongiurare uno sciopero generale. Il presidente del Consiglio ha portato al tavolo di Palazzo Chigi – durante la cabina di regia della mattinata di oggi, 3 dicembre – la proposta ricevuta ieri dalle sigle sindacali: impedire che chi guadagna più di 75 mila euro annui riceva vantaggi dal taglio dell’Irpef. E usare quei fondi per aiutare i redditi più bassi, specie a fronte dell’ormai inevitabile caro bollette in arrivo. L’idea sarebbe quella di far pagare un contributo di solidarietà a chi si trova nelle fasce di reddito più alte, in modo da compensare i 248 milioni di euro circa della riduzione Irpef che impatterebbe sul loro scaglione. Si tratterebbe di una restituzione di circa 20 euro al mese a persona.

L’intervento, come chiesto dai sindacalisti Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, permetterebbe di avere più risorse per aumentare la decontribuzione per le fasce più deboli e aiutare le famiglie in difficoltà a fronteggiare l’aumento delle bollette. La misura sarebbe comunque straordinaria, interverrebbe solo sul 2022. Sia il presidente del Consiglio che il ministro dell’Economia Daniele Franco, presentando la proposta ai rappresentanti dei partiti, avrebbero mostrato perplessità. Si sono detti contrari il centrodestra e Italia viva. Sarebbero favorevoli all’intervento, invece, Partito democratico e Liberi e uguali. Per alcune fonti, poi, il Movimento 5 stelle si sarebbe opposto alla misura, mentre stando all‘Ansa i grillini risulterebbero inclini al contributo. Al termine delle consultazioni con i capi delegazione e i responsabili economici delle forze di maggioranza, Draghi ha telefonato ai leader di Cgil, Cisl e Uil. Quindi è iniziato il Consiglio dei ministri.

