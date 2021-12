Crisanti: «La terza dose? Troppo poco e troppo tardi. Ci vuole l’obbligo di mascherine all’aperto»

«Troppo poco e troppo tardi». Il professore di microbiologia all’università di Padova Andrea Crisanti non ha dubbi sugli errori del governo nella strategia vaccinale e nella somministrazione della terza dose. E in un’intervista rilasciata a La Stampa va all’attacco: «Già da ottobre sappiamo che dal quinto mese cala l’efficacia dei vaccini. Per questo siamo in ritardo sulla terza dose». Secondo il professore per completare i richiami «ci vorrà quasi un anno e nel frattempo si creerà un problema dovuto alla scadenza del Green Pass, ridotto giustamente a 9 mesi. Molti andranno in giro con il certificato scaduto». Crisanti sostiene che le vacanze di Natale con le scuole chiuse potrebbero aiutare a fermare il contagio mentre ci sono pericoli per lo shopping natalizio: «Se le strade si riempiono, sì». Invece il Green Pass sui mezzi «è irrealistico. Sui trasporti basterebbe rendere obbligatorie le Ffp2».

Leggi anche: