Il Pd vuole candidare Giuseppe Conte a Roma insieme al M5s, ma c’è l’incognita Calenda

Il Partito Democratico sta per dare il via libera alla candidatura del leader del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte in Parlamento. Per lui è pronto il collegio Lazio I, quello che corrisponde al centro storico di Roma (Celio, San Saba, Testaccio, Trastevere, Flaminio). E che è stato vinto da Paolo Gentiloni nel 2018 (con il 42%) e da Roberto Gualtieri, attuale sindaco della Capitale, nel 2021 con il 62%. Ma sul piano del Pd e del M5s, che costituirebbe un ulteriore passo per cementare l’alleanza tra i due partiti, si staglia la figura di Carlo Calenda. Che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a questo progetto con una candidatura alternativa. E il centrodestra potrebbe favorire il leader di Azione non presentandosi nel collegio. Lui si sta già muovendo: ieri su Twitter ha scritto «È incredibile il livello di sottomissione del Pd al M5s. Incredibile. Non esiste alcun Ulivo 2.0 ma semplicemente un patto di potere tra due classi dirigenti prive di coraggio, spinta ideale e coerenza. Contrasteremo questa scelta». E oggi lo ha ribadito:

Leggi anche: