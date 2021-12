Vertice Usa-Russia sulla crisi ucraina, Biden collegato con Putin dalla sala militare. Il Cremlino: «Durerà tutto il tempo necessario» – Il video

«Felice di vederti di nuovo». È cominciato il summit virtuale tra il presidenti americano Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha affermato che i colloqui dureranno «tutto il tempo necessario», data l’importanza del confronto. Biden parla dalla Situation room, una sala ultra sicura nei sotterranei della West Wing, dove l’amministrazione Usa pilota tutti gli interventi più delicati, compresi quelli militari, come il blitz contro Osama Bin Laden. La sala è off limits per la stampa. Al termine dell’incontro, la Casa Bianca ha assicurato che Biden telefonerà ai leader francese, tedesco, britannico e all’italiano Mario Draghi. L’argomento principale del vertice è l’escalation del conflitto tra Russia e Ucraina, a seguito dell’invio di forze militari russe al confine. Da quanto si apprende, il presidente Usa dovrebbe esporre a Putin quali sanzioni e quali azioni potrebbero intraprendere gli Stati Uniti se la Russia decidesse di invadere il Paese, che gli Usa hanno interesse a difendere come Stato sovrano. Oltre a questo, Putin e Biden si confronteranno anche su temi caldi quali la cybersicurezza e la costruzione di gasdotti che collegano la Russia all’Unione europea. Il presidente Usa è stato un forte oppositore del Nord Stream 2, il gasdotto che collega la Russia alla Germania.

