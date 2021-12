Coronavirus, nuovo picco di contagi in Veneto: +3.516 in 24 ore. È il dato più alto dall’inizio della quarta ondata

Nuova impennata di contagi da Coronavirus nella regione Veneto. Nell’ultima rilevazione si conta l’aumento di positivi più alto da quando è cominciata la quarta ondata. Il bollettino regionale riporta 3.516 nuovi positivi, a 6 vittime legate al Covid. Dall’inizio della pandemia si registra un totale di contagiati pari a 538.767. Il dato relativo ai decessi è invece pari a 12.020. Sempre secondo il bollettino veneto, in isolamento domiciliare ci sono al momento 42.565 attualmente positivi. Rispetto alla giornata di ieri se ne sono aggiunti quasi duemila, per l’esattezza 1.917. Sul fronte della pressione ospedaliera, la situazione è in lieve miglioramento rispetto a quella di ieri. I pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva sono al momento 129 (ovvero 3 in meno rispetto a ieri). Nei reparti ordinari ci sono invece 741 malati Covid, vale a dire 31 pazienti in meno rispetto a ieri.

Leggi anche: