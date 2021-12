Sci, trionfo Brignone in Cdm, prima al SuperG di St. Moritz. Superato il record di Debora Compagnoni: è lei l’azzurra più vincente di sempre

Trionfo a St. Moriz per Federica Brignone con la vittoria in 59″77 al secondo SuperG di Coppa del mondo femminile di sci. Per l’azzurra si tratta della diciassettesima vittoria. Un traguardo che la porta a superare Deborah Compagnoni, finora l’azzurra più vincente di sempre. Sul podio sventola l’altro tricolore di Elena Curtoni, seconda in 59″72. Terza l’americana Mikaela Shiffrin in 58″24. Chiude in sesta posizione invece Sofia Goggia in 58″56, per colpa di un errore di linea nella parte centrale. Goggia conserva il pettorale rosso della testa del SuperG, oltre a quello della discesa, dopo l’uscita della svizzera Lara Gut Behrami. Chiudono la giornata positiva per le azzurre Marta Bassino, ottava in 58″64 e Francesca Marsaglia, nona in 58″65. La Coppa del mondo femminile di sci si sposta ora in Val d’sere, per la discesa e il SuperG in programma il prossimo fine settimana.

