L’Ue striglia l’Italia su tampone e quarantena per i viaggi: «Roma non ci ha avvisati: devono spiegare»

Scontro tra Ue e Italia. «Non abbiamo ricevuto nessuna notifica dall’Italia» in merito all’ordinanza sul tampone obbligatorio anti-Covid per l’ingresso nel Paese da oggi 15 dicembre al 31 gennaio 2022. Chi fa parte dell’Ue, infatti, è «obbligato a informare» la Commissione sulle eventuali restrizioni ai viaggi, come spiegato da un portavoce dell’esecutivo europeo. Peraltro le misure restrittive all’interno dell’Ue devono essere« proporzionali e giustificate» e devono restare in vigore «per un breve periodo». Insomma, quando le norme diventano più severe queste devono essere «giustificate sulla base della situazione reale», ha detto la vicepresidente della Commissione Ue, Vera Jourova. «Queste decisioni individuali degli Stati minano la fiducia delle persone sul fatto che le condizioni siano uguali ovunque in Ue», ha aggiunto. Le norme europee dicono che ogni Stato membro può certamente introdurre misure aggiuntive in base alla propria situazione epidemiologica ma vanno sempre notificate agli altri Stati e alla Commissione massimo 48 ore prima. «Quando la Commissione ha proposto il regolamento che ha consentito l’entrata in vigore del certificato, abbiamo voluto mantenere il principio che le persone saranno autorizzate a viaggiare liberamente nel caso in cui abbiano o la vaccinazione o il test negativo o il certificato di guarigione dal Covid», ha concluso Jourova ribadendo che l’introduzione di altri requisiti si può sempre fare ma« spero che ciò non faccia morire il certificato» verde.

Foto in copertina di repertorio: ANSA/Mourad Balti Touati

Leggi anche: