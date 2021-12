Vaccini ai neonati, Costa: «Pronti entro fine marzo per i 0-5 anni». A che punto sono Pfizer e Moderna

A meno di 48 ore dal via libera alle vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni, governo ed esperti in Italia pensano già all’ulteriore ampliamento della campagna pediatrica anti Covid. La prossima fascia da proteggere sarà quella dai 0 ai 5 anni con stime temporali non troppo lontane. «Confidiamo che già entro fine marzo prossimo possa arrivare anche il vaccino per i più piccoli» ha detto poche ore fa il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, «attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza, che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia». Secondo le ipotesi di Costa quindi, tra meno di quattro mesi, le famiglie saranno chiamate a prendere un’importante decisione per un’altra categoria di piccolissimi. A confermare qualche giorno fa le brevi tempistiche dell’ampliamento è stato anche il presidente di Aifa e membro del Cts, Giorgio Palù.

«Nella prima metà del 2022 potremmo avere vaccinazioni anche per i bambini nella fascia 0-5 anni», ha detto, «non sono un divinatore ma è verosimile». Il presidente Aifa ha anche spiegato come «la popolazione da 0 a 11 anni è quella che ha 300 casi per 100 mila abitanti a settimana, l’incidenza più alta dell’infezione, e alta anche dai 0 ai 3 anni». Stime e ipotesi a parte, va detto che la scienza è ancora in fase di valutazione, con Pfizer e Moderna attualmente nel pieno della sperimentazione dei due vaccini a mRna sui piccolissimi. Tra le due aziende è Pfizer ad essere più avanti. Lo scorso settembre l’amministratore delegato Albert Bourla aveva annunciato la possibilità di rilasciare i dati degli studi clini sull’efficacia del vaccino «nei bambini di età compresa tra 6 mesi e 5 anni già alla fine di ottobre». Una previsione che nella presentazione di novembre aveva invece puntato al quarto trimestre 2021 per la lettura iniziale dei primi dati. E alla prima metà del 2022 per la presentazione ufficiale degli stessi all’ente regolatore.

Leggi anche: