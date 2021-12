Anche Fedez e Chiara Ferragni in strada per il terremoto a Milano: «Paura raga» – Il video

Anche il cantante Fedez e la moglie Chiara Ferragni, come molti milanesi, sono scesi in strada spaventati dal terremoto che alle 11 e 30 di oggi è stato avvertito in città anche se l’epicentro si è verificato a Bonate Sotto in provincia di Bergamo. «Sta parlando di noi», dice il rapper in una storia su Instagram, dove si riprende sotto il suo palazzo in zona Citylife a Milano mentre in sovrimpressione c’è un articolo che spiega proprio che molti cittadini sono usciti dalle loro abitazioni per la scossa. «Paura raga», commenta invece Chiara Ferragni.

