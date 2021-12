Coronavirus, superati i 30 mila contagi in un giorno (30.798): aumentano i ricoveri. 153 i morti

I dati sulla situazione epidemiologica in Italia arrivano a fronte di 851.865 nuovi tamponi, per un totale di 131.557.823 test

Sono 153 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 135.931. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +30.798 positivi. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 5.436.143 unità. Mentre gli attualmente positivi sono, ad oggi, 384.144. Il numero di contagi delle ultime 24 ore rappresenta il livello più alto dal 21 novembre del 2020, quando se ne registrarono 34.767. Per trovare invece un numero di morti superiore ai 153 rilevati oggi si deve risalire allo scorso 27 maggio, quando furono 171.

Sono 8.381 i ricoverati con sintomo negli ospedali del Paese. In 1.012 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 96 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 374.751 seguono un regime di isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti è di 4.916.068.

I dati sulla situazione epidemiologica in Italia arrivano a fronte di 851.865 nuovi tamponi, per un totale di 131.557.823 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il tasso di positività si attesta al 3,6% (-1,2%).

