«Questa volta vince la terza»: Federica Pellegrini testimonial per i vaccini in Veneto – Il video

Federica Pellegrini è stata scelta come testimonial della campagna vaccinale anti Covid del Veneto per la terza dose. L’annuncio è arrivato direttamente da Luca Zaia, Presidente della Regione: «Il Veneto vuole scendere in campo con una campagna internazionale e lo fa con Federica Pellegrini». Nel video della campagna di sensibilizzazione, l’ex nuotatrice e campionessa olimpica dice: «Questa volta vince la terza» e «con la terza vinciamo insieme». Due giorni fa Pellegrini si era sottoposta alla terza dose di vaccino nella sua Verona, condividendo il momento con i follower su Instagram.

Immagine di copertina: Ansa

