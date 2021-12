Di Maio visita le truppe italiane in Kuwait: «Il vostro coraggio promuove la pace e difende la cooperazione» – il video

Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio è in missione in Kuwait per incontri con le Autorità locali e per salutare il contingente italiano presso la base di Al Salem. «Avete tutta la nostra vicinanza e gratitudine per la vostra missione – afferma Di Maio – soprattutto a fronte dei sacrifici posti dalla pandemia, a voi e alle vostre famiglie. Una vicinanza che con la certezza nell’interpretare i sentimenti del governo e di tutti gli italiani teniamo in particolare modo nel manifestarvi in occasione delle prossime festività, in un periodo in cui la lontananza dai propri cari è ancor più sentita. Vi auguro perciò un sereno Natale e un proseguimento proficuo e sicuro del vostro operato. Vi prego di portare il mio più caro saluto alle vostre famiglie».

Immagine di copertina: Ansa

Leggi anche: