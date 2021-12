Migranti, sbarcano a Pozzallo i 214 a bordo della Sea Eye 4: sono rimasti in mare più di una settimana – Il video

È entrata in porto a Pozzallo, in provincia di Ragusa, la nave Ong Sea Eye 4, con a bordo 214 migranti. Tra questi, ci sono 30 minori e 7 donne incinte. I profughi sono stati soccorsi in due diverse operazioni umanitarie, il 16 e il 17 dicembre. Poi sono rimasti in mare, nonostante il clima, per oltre una settimana. Dopo aver raggiunto il porto per lo sbarco, nel rispetto delle misure contro il Coronavirus, i migranti si stanno preparando a passare un periodo di quarantena a bordo della nave Azzurra, che ha già raggiunto il porto di Pozzallo.

Leggi anche: