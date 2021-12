Gli auguri di Natale di Harry e Meghan con la prima foto della figlia: «Archie ci ha resi genitori, Lili una famiglia»

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno pubblicato la prima foto della figlia Lilibet, nata lo scorso giugno. L’occasione è stata la cartolina di auguri di Natale, inviata tramite l’email della loro organizzazione benefica Archewell, fondata nel 2020. Nella foto la bimba è vestita di bianco ed è in braccio alla madre Meghan che la solleva in aria. Accanto, sulla sinistra, c’è il principe Harry che tiene a sua volta sulle ginocchia il figlio Archie, di due anni. L’immagine è stata scattata l’estate scorsa nella loro casa di Santa Barbara, in California, da Alexi Lubomirski, fotografo ufficiale della coppia, che si è occupato anche del book del matrimonio. Nella mail, oltre all’augurio di «Buone feste», si legge: «Quest’anno, 2021, abbiamo accolto nostra figlia Lilibet nel mondo. Archie ci ha resi Mamma e Papà, Lili ci ha resi una famiglia».

