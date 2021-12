Covid, in Italia superata la prima soglia critica nelle intensive. Calabria e Friuli-Venezia Giulia in zona gialla per altri 15 giorni

In Italia è stata superata la prima soglia critica di occupazione di posti letto nei reparti di terapia intensiva. È questo il dato che emerge dal verbale dalla Cabina di Regia di ieri, 24 dicembre, citato poi nell’ordinanza del Ministero della Salute che ha disposto «ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia». Il dato si riferisce alla settimana appena trascorsa. Nel verbale c’è scritto inoltre che «la trasmissibilità sui casi ospedalizzati si mantiene al di sopra della soglia epidemica, con conseguente aumento nei tassi di occupazione dei posti letto sia in area medica che in terapia intensiva».

Dall’ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2021

