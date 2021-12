Dati Agenas: le 9 regioni oltre la soglia delle terapie intensive e delle aree mediche

Le regioni italiani superano il 12% medio di occupazione dei posti in terapia intensiva superando la soglia critica fissata al 10%. Mentre l’occupazione in area medica raggiunge il limite massimo fissato dai parametri al 15% con un aumento dell’1%. Questo emerge dal monitoraggio quotidiano dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sulla base dei dati del 26 dicembre. Sono 9 le regioni che superano le soglie critiche in entrambi i parametri (intensiva e area medica): Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio (14% intensive e 15% area medica), Liguria, Marche, le province autonome di Bolzano e Trento, Piemonte e Veneto.

Intanto scatterà dal 10 gennaio l’avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda dose. La data, che fino ad ora era soltanto una ipotesi, è stata confermata oggi dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, in vista all’hub vaccinale nella caserma degli Alpini Vian di Cuneo. «Darà un ulteriore impulso alla campagna; stiamo correndo per cercare di arginare la variante Omicron – ha detto il generale -. Mi preoccupano ancora gli indecisi, un po’ di milioni di persone che potrebbero dare una mano ad arginare il virus e soprattutto queste varianti».

Leggi anche: