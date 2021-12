Coronavirus, Nicola Savino è positivo: «Io e Jovanotti all’Omicron bar»

Il conduttore televisivo e radiofonico ha ringraziato i fan sui social per la loro vicinanza

Nicola Savino è positivo al Covid-19 e ad annunciarlo è stato proprio Lorenzo Jovanotti, risultato anche lui positivo nella giornata di ieri. Il cantante su TikTok ha detto: «Mi ha chiamato la sera Nicola e mi ha detto ‘stamattina ero negativo, ora ho fatto il molecolare e sono positivo’». Lo stesso Savino ha poi confermato la sua positività al Covid con una foto su Instagram, che lo ritrae proprio insieme a Jovanotti: «Io e @lorenzojova all’Omicron bar, un locale malfamatissimo. Sto bene, non ho sintomi, magno da mane a sera…grazie a tutti!». Savino, 54 anni, dopo aver condotto «Le Iene» fino allo scorso 22 dicembre 2021, è impegnato dall’ 8 dicembre nella conduzione de Il giovane Old su Raiplay, mentre a partire dal prossimo 4 gennaio 2022 inizierà con il nuovo programma Back to School.

Immagine di copertina: profilo Instagram di Nicola Savino

