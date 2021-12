Jovanotti è malato di Covid-19: «La febbre è in calo ma i tamponi rapidi non sono attendibili» – Il video

Jovanotti è positivo al Coronavirus e malato di Covid-19. Lo ha fatto sapere lui stesso in una serie di video su TikTok in cui ha raccontato il decorso della malattia. «Ieri avevo 38, oggi ho 37 e 2. Poi sono vaccinato, quindi…», dice in uno dei filmati dedicati alla sua quarantena. In un altro spiega che i tamponi rapidi non sono così efficaci, raccontando che Nicola Savino gli ha detto di aver ricevuto il risultato di un test rapido negativo mentre il tampone gli ha confermato la positività. Nel terzo video invece ironicamente dice che è il caso di prenderlo a pugni, «oppure di parlarci: dài, virus, vai via, ci sono posti migliori dove stare…».

Leggi anche: