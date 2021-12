La quarantena dei Ferragnez: Fedez crede di aver previsto la pandemia, Chiara disperata per le vacanze – il video

Durante questi giorni di isolamento forzato il cantante con un pizzico di ironia ha passato in rassegna alcuni suoi brani, dicendo di avere il potere di far accadere le cose che ha scritto in passato nei testi

Dopo aver annunciato di essere risultati positivi al Covid-19, Fedez e Chiara Ferragni stanno documentando sui social il loro periodo di quarantena durante le festività. Prima della brutta notizia la coppia aveva fatto molti programmi per questo Natale, per poi ritrovarsi costretta a rientrare in casa a Milano. Durante questi giorni di isolamento forzato il cantante con un pizzico di ironia ha passato in rassegna alcuni suoi brani, dicendo di avere il potere di far accadere le cose che ha scritto in passato nei testi: «Mi sto convincendo di avere questo piccolo potere – dichiara Fedez in una sua storia su Instagram – Di scrivere delle cose nelle canzoni che poi si avverano. In cigno Nero dicevo: ‘Togliamoci i vestiti, ma teniamoci le maschere’ e poi: ‘Vieni stammi vicina, si ma a distanza di sicurezza’. In virtù di questo nuovo potere acquisito, uscirà un nuovo singolo dal titolo: ‘Siamo tutti felicioni, basta pandemia’. Ho anche sposato mia moglie con una canzone. Mi sto davvero convincendo di avere questo potere, se mi state sul caz** state attenti».

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Intanto Chiara Ferragni è apparsa avvilita e nel momento in cui era distesa sul divano il suo compagno non ha perso l’occasione di stuzzicarla un pò per tirargli su il morale: «Ma vogliamo riassumere tutte le cose pazzesche che avevi organizzato per queste vacanze natalizie? La sciata, la ciaspolata, la fonduta, le passeggiate nei boschi, le slitte. Capodanno? Lo chalet con tutti gli amici amore? E invece un cazz** di niente, amore. Io, te e i bimbi. Sei felice?».

