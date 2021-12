Manovra, via libera della Camera alla fiducia: domani il voto finale

La Camera ha confermato la fiducia al governo, posta sulla legge di bilancio. I voti a favore sono stati 414, quelli contrari 47, mentre c’è stata una sola astensione, quella di Vittorio Sgarbi. Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre era arrivato il via libera del Senato. Il voto finale è atteso nella giornata di domani, 30 dicembre. La Camera si riunirà a partire dalle 9 di mattina. Il testo include una serie di misure tra cui il taglio dell’Irpef e la lotta alle delocalizzazioni aziendali. E ancora, Quota 102, Ape social allargato e Opzione donna, in attesa della riforma delle pensioni, i nuovi ammortizzatori sociali universali, la stretta anti-delocalizzazioni, il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, rivisto e corretto per evitare abusi, così come il Superbonus. Complessivamente, la legge di bilancio distribuirà a famiglie e imprese oltre 32 miliardi nel 2022.

