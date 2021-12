Covid, in 12 Regioni cresce la pressione sugli ospedali: il dato peggiore in Calabria

Aumenta ancora la pressione sugli ospedali in Italia a causa della pandemia di Coronavirus. Il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri da parte di pazienti Covid ha toccato il 17%, secondo il monitoraggio Agenas, che confronta i dati del 29 dicembre con quelli del giorno precedente. In particolare, il dato risulta in crescita in 12 Regioni:

Abruzzo (13%)

Basilicata (15%)

Calabria (30%)

Campania (15%)

Lazio (17%)

Lombardia (18%)

Molise (11%)

Piemonte (20%)

Sardegna (9%)

Toscana (11%)

Umbria (17%)

Veneto (19%)

Il tasso di occupazione è in calo nella Provincia autonoma di Bolzano (16%) e in Valle d’Aosta (28%), mentre è stabile – ma sempre oltre il 15% della soglia di allerta – in Friuli-Venezia Giulia e Marche (22%), Liguria (29%), Trento (18%), Sicilia (19%).

