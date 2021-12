Coronavirus, mai così tanti casi in Italia: 126.888 nuovi positivi e 156 morti. Tasso di positività all’11%

I nuovi tamponi eseguiti crescono e raggiungono quota 1.150.352. Si registrano 134 nuovi ingressi in terapia intensiva in 24 ore

Il bollettino del 30 dicembre 2021

Oggi in Italia si sono ufficialmente superati i 100mila contagi giornalieri da Covid-19. Dopo i 98.030 positivi di ieri, il bollettino epidemiologico delle ultime 24 ore segnala il record mai registrato in Italia di 126.888 nuovi casi. Il monitoraggio diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute riporta un numero di attualmente positivi che appare in crescita: 779.463 contro i 674.865 di ieri. Anche la curva dei decessi risulta in salita: 156 vittime in 24 ore. Il dato registrato è in un aumento rispetto ai 136 morti del bollettino precedente. Per un totale di decessi da inizio emergenza pari a 137.247.

La situazione negli ospedali

La pressione ospedaliera appare in aumento. Oggi, 30 dicembre, sono 134 le nuove persone entrate in terapia intensiva a causa del virus (ieri 126). Per un totale di ricoverati in rianimazione pari a 1.226, contro i 1.185 del precedente monitoraggio. La curva dei ricoveri nei reparti di area medica sale di 288 unità con un totale di ospedalizzati pari a 10.866 (ieri 10.578). Sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare: oggi sono 767.371 (ieri 663.102).

Tamponi e tasso di positività

Il record dei contagi delle ultime 24 ore viene registrato alla luce di 1.150.352 nuovi tamponi eseguiti. Ieri erano stati 1.029.429. Il tasso di positività appare in crescita: dal 9,5% di ieri all’11% delle ultime 24 ore.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: