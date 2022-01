Coronavirus, 259 morti e 153 ingressi in terapia intensiva in 24 ore. Contagi mai così alti: sono oltre 170.000

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti oltre un milione e 228 mila tamponi. Il tasso di positività, intanto, cala al 13,9 per cento

Il bollettino del 4 gennaio 2022

Oggi 4 gennaio 2022 sono 170.844 i nuovi casi di Covid in tutta Italia contro i 68.052 di ieri, il giorno prima 61.046. Il totale dei contagiati sale a quota 6.566.947. Nelle ultime 24 ore le vittime sono 259 contro le 140 di ieri e i le 133 del giorno prima. Il totale dei morti, dall’inizio della pandemia, è di 138.045, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Gli attualmente positivi oggi sono 1.265.297, ieri 1.125.052.

I dati di oggi 4 gennaio 2022

La situazione negli ospedali

I ricoverati negli ospedali oggi sono 12.912 (ieri 12.333, +579) mentre in terapia intensiva si trovano 1.392 pazienti (ieri 1.351, +41). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 153, ieri 103, il giorno prima 104. In isolamento domiciliare si trovano 1.250.993 persone, ieri 1.111.368; i dimessi e i guariti nell’ultima giornata sono 30.333.

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 1.228.410, ieri 445.321. Il totale di test eseguiti dall’inizio del monitoraggio è di 143.220.927. Il tasso di positività, oggi 4 gennaio 2022, è del 13,9 per cento contro il 15,3 di ieri e il 21,9 del giorno prima.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

