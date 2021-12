Toti critica il governo Draghi: «Poco coraggio sul super Green Pass, ora ci vuole l’obbligo»

Non è contento delle decisioni de governo in termini di lotta alla pandemia e lo dice: per Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, il super Green pass andava esteso agli uffici. «Il governo ci ha ascoltato sulla quarantena accorciata per non bloccare il Paese. Resta una timidezza sull’estensione del Green pass rafforzato ad altre categorie, come il mondo del lavoro pubblico e privato, che non comprendo», spiega in un’intervista al Corriere della Sera. «La Lega nella Conferenza delle Regioni era sulle nostre stesse posizioni», aggiunge commentando le esternazioni del Carroccio. «Fedriga che la presiede era per allargare l’area del Green pass rafforzato. Così Zaia», dice ancora Toti. Che insiste sul ruolo dei vaccini anti-Covid, che devono diventare «il gold standard per lavorare e avere una vita normale». Tanto che si dice favorevole da tempo all’obbligo vaccinale: «Non è più il momento del tampone, è il momento del vaccino», spiega Toti. E conclude: «Il sistema non è in grado di reggere un milione di tamponi al giorno».

In copertina Twitter | Un post tratto dal profilo Twitter di Giovanni Toti: «Si scrive vaccino, si legge unica arma per sconfiggere il Covid. Terza dose fatta Grazie a tutti i sanitari che anche in questi giorni di festa non si sono mai fermati per mandare avanti la campagna vaccinale e mettere in sicurezza i liguri».

