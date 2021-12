L’attore Paolo Calissano trovato morto a Roma: nella casa pillole di psicofarmaci

Nella casa sono state trovate molte pillole di psicofarmaci. Calissano le prendeva per curare una depressione. Gli inquirenti ipotizzano che possa essere morto per overdose

L’attore Paolo Calissano è stato trovato morto a Roma nel suo appartamento alla Balduina. Nella casa sono state trovate molte pillole di psicofarmaci. Calissano le prendeva per curare una depressione. Gli inquirenti ipotizzano che possa essere morto per overdose. Secondo le prime risultanze investigative la casa era in ordine e senza segni di violenza. A dare l’allarme la compagna che non riusciva a contattarlo sul cellulare, che dopo alcune ore ha smesso di suonare. Lei ha contattato le forze dell’ordine. In casa non sono stati trovati messaggi e Calissano non ha telefonato a qualcuno. Il corpo è stato scoperto dopo le 23. La salma è stata sequestrata. È stata disposta l’autopsia.

La depressione

Calissano è stato un volto celebre delle fiction di successo negli anni ’90-2000, dalla “Dottoressa Gio” a “Linda e il Brigadiere”, fino a “Vivere”. Era nato a Genova nel 1967, figlio di un ufficiale dell’aeronautica e di una nobildonna. Aveva cominciato a lavorare negli anni Ottanta con la pubblicità prima di studiare recitazione alla School of Arts di Boston. Debunttò prima nel cinema con “Palermo-Milano solo andata” per poi partecipare alla serie americana “General Hospital” e a “Vento di Ponente”, girato proprio a Genova. Aveva anche partecipato nel 2004 a “L’Isola dei Famosi”, per poi ritirarsi a causa di un infortunio al ginocchio.

Nel 2005 una donna, Ana Lucia Bandeira, ballerina brasiliana madre di due figli, morì nel suo appartamento a Genova per overdose di cocaina. Lui è arrestato con l’accusa di cessione di stupefacenti e condannato a quattro anni di reclusione. Nel 2008 dopo un incidente stradale è stato trovato ancora positivo alla cocaina. Scontò la pena in una comunità di recupero dalla tossicodipendenza. Libero con l’indulto, tornò a recitare in teatro al Brancaccio di Roma con il musical “A un passo dal sogno”. Lasciò per un malore. Da anni era seguito da un amministratore di sostegno. Nel 2010 aveva prestato la sua automobile a Katherina Mathas, mamma del bambino ucciso in un residence a Genova Nervi.

