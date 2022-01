Chiellini positivo, il risultato del tampone dopo l’allenamento individuale: sotto osservazione il cluster juventino

Si allunga la lista di positivi nella Juventus, dopo che anche il capitano Giorgio Chiellini è risultato positivo al Coronavirus. Il difensore è il terzo caso in squadra dopo quelli già emersi di Arthur e Pinsoglio. Già tre giorni fa Chiellini non era rientrato alla Continassa, perché aveva avuto un contatto con un soggetto positivo. Così era già costretto a restare in isolamento preventivo, come previsto dal protocollo sanitario. Chiellini ha effettuato oggi il tampone e si è allenato da solo, come previsto per i giocatori che rientrano dagli impegni con le nazionali o da lunghi periodi di inattività. Il responso del tampone è arrivato solo in serata, ma avendo effettuato un allenamento individuale, i contatti di Chiellini dovrebbero essere stati limitati al massimo possibile. Di certo per ora il capitano bianconero salterà la gara contro il Napoli, ma il cluster juventino rischia di allargarsi, dopo che diversi casi sono emersi anche nell’under 23 e nella squadra femminile.

