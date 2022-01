Varese, un uomo uccide il figlio di 7 anni e tenta di accoltellare l’ex moglie. Il bimbo trovato morto in un armadio

Un uomo di 40 anni è stato arrestato nella mattinata di oggi, 2 gennaio, con le accuse di omicidio e tentato omicidio. Stando a quanto si apprende, l’uomo ha prima ucciso il figlio di 7 anni, a Morazzone (Varese), poi è salito in auto e ha guidato fino a casa dei genitori della ex moglie, Gazzada Schianno, dove ha tentato di aggredire anche lei a coltellate, ferendola. L’aggressione si è interrotta con la fuga dell’uomo, un pregiudicato agli arresti domiciliari: i carabinieri l’hanno bloccato e arrestato nel vicino Comune di Viggiù. Durante la perquisizione nell’abitazione dell’uomo a Morazzone, la tragica scoperta: gli uomini delle forze dell’ordine hanno trovato il corpo del figlio nascosto in un armadio. Il bambino sarebbe stato assassinato il primo gennaio. A darne notizia, il quotidiano locale La Prealpina.

