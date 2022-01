Un bimbo di 2 anni muore annegato a Torre del Greco, l’accusa: «Gettato in acqua dalla madre»

Secondo la prima ricostruzione dei fatti il piccolo, che era lì con la madre, è finito in mare; subito dopo in acqua si sarebbe lanciata anche la madre, così come dei giovani intervenuti in aiuto alla donna e al figlio

Un bambino di 2 anni è morto annegato a Torre del Greco all’altezza del lido La Scala intorno alle 22,30 di ieri. Sull’episodio indagano i carabinieri. Secondo alcuni testimoni citati da Il Mattino la madre avrebbe tentato di gettarsi con il figlio in acqua ma sarebbe stata trattenuta all’ultimo. I soccorritori però non sono riusciti a salvare il bimbo. Secondo la prima ricostruzione tutto è accaduto in via Calastro, all’altezza del civico 20: il piccolo, che era lì con la madre, è finito in mare; subito dopo in acqua si sarebbe lanciata anche la madre, così come dei giovani intervenuti in aiuto alla donna e al figlio. Per il bambino non c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Il tratto di spiaggia è stato sequestrato.

La salma è a disposizione della magistratura per l’autopsia. I magistrati stanno ascoltando la donna e le persone presenti. Non si esclude che la donna abbia tentato il suicidio dopo aver ucciso il figlio. Altri testimoni dicono che il bambino è stato notato in acqua dopo che i presenti avevano bloccato una donna che minacciava di suicidarsi. Ma i soccorsi sono stati inutili. La salma del bambino è stata posta intanto sotto sequestro e ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un atto dovuto, in attesa di conoscere gli esiti delle indagini sul caso e per capire se sulla morte del piccolo possa esserci qualche responsabilità della madre. Gli inquirenti hanno disposto anche il sequestro della parte della spiaggia prospiciente la porzione di mare dove è stato recuperato il corpo senza vita del piccolo.

