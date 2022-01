Scuola, il governo frena i governatori: «Nessun rinvio: si torna in classe tra il 7 e il 10 gennaio»

Il rientro a scuola resta confermato per tutti tra il 7 e il 10 gennaio, così come previsto dal calendario ufficiale. Non ci sarà dunque alcuno slittamento, contrariamente alle ipotesi circolate nelle ultime ore sulla scia di quanto richiesto dai presidenti delle regioni. La conferma arriva da alcune fonti di governo che in questo modo tentano di fare chiarezza a proposito della ripartenza delle lezioni in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, prevista tra il 7 e il 10 gennaio. In particolare, le regioni avevano chiesto all’esecutivo di rinviare il rientro in classe e riprendere i primi giorni di gennaio con la didattica a distanza così da consentire la realizzazione di un puntuale screening dei contagi Covid dopo le festività.

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca è stato tra i governatori che con più forza hanno chiesto lo slittamento del ritorno nelle aule per gli studenti. «Nel quadro attuale di diffusione del contagio fra i giovanissimi, mi parrebbe una misura equilibrata e di grande utilità il semplice rinvio del ritorno a scuola – sono le parole di De Luca -. Prendere 20 o 30 giorni di respiro consentirebbe di raffreddare il picco di contagio, che avrà a gennaio probabilmente un’altra spinta, e di sviluppare la più vasta campagna di vaccinazione possibile per la popolazione studentesca». «Non sarebbe una misura ideale – è la sua conclusione – ma consentirebbe di riprendere a breve le lezioni in presenza con maggiore serenità per gli alunni, per le famiglie, per il personale scolastico».

Anche il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli aveva parlato della possibilità di ritardare di una settimana il ritorno nelle scuole offrendo come soluzione quella di recuperarla poi a giugno, in chiusura di anno scolastico. I dirigenti scolastici dal canto loro sono contrari alla Dad. Secondo l’associazione nazionale presidi, la «migliore misura da attuare dopo le feste è quella dei tamponi agli studenti prima della riapertura delle scuole». Ma il tempo corre: resta solo una manciata di giorni e uno screening completo su tutta la popolazione di studenti sembra un’ipotesi complicata da realizzare. «Noi come Anp siamo contrari a mettere in Dad i ragazzi non vaccinati perché sarebbe una discriminazione – sono le parole del presidente dell’associazione Mario Rusconi -. Se la proposta è questa o rimandare gli ingressi vuol dire che la scuola farà le spese di una serie di mancanze. Di questo passo si rischia la distruzione del settore».

