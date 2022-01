Indonesia, Sumatra travolta dall’inondazione: le immagini del drone – Il video

Gli abitanti di Sumatra arrancano tra acqua e fango per spostarsi. La moschea di Baiturrahim è completamente allagata. Sono le impressionanti immagini che ci arrivano dal drone di France Press e che mostrano l’isola dell’arcipelago indonesiano devastata dalle fortissime inondazioni dovute alla pioggia battente dei giorni scorsi. Finora si contano una vittima e migliaia di sfollati, che hanno dovuto abbandonare le loro case. Come riportato dal Jakarta Post, altre alluvioni si erano verificate nei giorni scorsi. Una settimana fa, il fiume Musi è straripato dagli argini. In quell’occasione due persone avevano già perso la vita, una per annegamento e una per folgorazione.

