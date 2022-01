Coronavirus, i contagi aumentano ancora: 189.109 in un giorno, tasso di positività al 17,3%. 231 morti

Il bollettino del 5 gennaio 2022

Sono 189.109 i nuovi casi di Coronavirus (ieri 170.844) e 231 i decessi (ieri 259) registrati oggi, 5 gennaio, nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi al virus in Italia si attesta a quota 1.421.117 (ieri 1.265.297). Il numero totale dei casi registrati da inizio monitoraggio della pandemia sale a quota 6.756.035, mentre i decessi per Covid sono 138.276.

Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 5 gennaio 2022

La situazione negli ospedali

A livello ospedaliero, il numero di persone attualmente ricoverate in area non critica è pari a 13.364 (+36 rispetto a ieri, quanto erano 12.912). Guardando invece alle terapie intensive, a fronte di +132 nuovi ingressi giornalieri (ieri 153), i pazienti attualmente ricoverati in condizioni critiche negli ospedali del Paese sono 1.428 (+36 rispetto a ieri, quando erano ieri 1.392). Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono state 33.037 (ieri 30.333), per un totale di 5.196.642 guariti dal Covid da inizio pandemia. I postivi al virus in isolamento domiciliare sono 1.406.325 (ieri 1.250.993).

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività sale del 3,4 per cento, passando così dal 13,9 per cento di ieri al 17,3 per cento odierno. I dati odierni arrivano a fronte di 1.094.255 tamponi elaborati nelle ultime 24 ore (ieri 1.228.410), per un totale di 144.315.182 test analizzati da inizio emergenza.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

