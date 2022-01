Napoli, la denuncia di una 29enne: «Drogata e violentata a una festa di Capodanno»

Era stata invitata da amici di vecchia data per trascorrere insieme l’arrivo dell’anno nuovo. Ma la serata di una giovane 29enne di Napoli si è presto trasformata in un incubo, dopo aver accettato l’invito a fare una passeggiata di un conoscente incontrato alla festa in un’abitazione privata sulla collina del Vomero. La persona che l’ha invitata a fare una passeggiata, però, l’avrebbe narcotizzata e violentata, secondo quanto denunciato alle autorità lo scorso 2 gennaio. Dal racconto fatto in sede di denuncia, la giovane ha spiegato di ricordare solo di essere stata portata in un’altra abitazione e di essersi risvegliata rendendosi conto che qualcuno aveva abusato di lei. Sul caso indaga il pool Fasce deboli dell’ufficio coordinato dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone. Gli investigatori hanno infatti disposto delle analisi per verificare l’eventuale presenza nell’organismo della 29enne di sostanze narcotizzanti e/o stupefacenti, incluso il il GHB, la cosiddetta “droga dello stupro“, che potrebbero essere state somministrate di nascosto alla giovane prima della violenza. I risultati delle analisi verranno poi incrociati con le testimonianze delle persone presenti alla festa, incluso il presunto autore della violenza sessuale e dei video ripresi dalle telecamere della zona.

Leggi anche: