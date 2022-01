Robert Trajkovich, il 17enne trovato morto in un ostello a Trieste: fermato un 21enne

Il 21enne presunto autore dell’omicidio di Robert Trajkovich, il 17enne trovato morto nella notte di sabato 7 gennaio nel sottoscala di un ostello in via Rittmeyer a Trieste, è stato sentito in mattinata dagli inquirenti e avrebbe confessato l’omicidio, per motivi di contesa di una ragazza. Fermato, il 21enne è stato condotto in carcere e domani, 10 gennaio, la Procura di Trieste aprirà formalmente un fascicolo a suo carico, con l’ipotesi di reato di omicidio volontario. Da subito la morte di Trajkovich non è apparsa correlata a cause naturali. Si è trattato infatti di omicidio: il giovane è morto per strangolamento, ucciso da un laccio stretto intorno al collo.

Strangolato per gelosia?

Subito dopo il ritrovamento del corpo, il Nucleo Operativo dei Carabinieri, coordinato dal Sostituito Procuratore Lucia Baldovin, ha avviato le indagini per risalire al responsabile (o responsabili) del gesto. I carabinieri però non possono al momento escludere che oltre al giovane 21enne possano essere coinvolte nell’omicidio anche altre persone. Resta inoltre da chiarire se Robert Trajkovic sia stato strangolato nell’ostello o sia stato ucciso altrove e successivamente portato nel sottoscala della struttura. «Mio figlio è stato vittima di un’imboscata», ha dichiarato Peter Trajkovich, il padre del 17enne ucciso. «Robert – ha proseguito il padre del giovane – aveva un appuntamento con la sua ragazza in una struttura ricettiva e il suo ex fidanzato, un 20enne di origini marocchine, era geloso: gli ha teso un’imboscata». E il padre del 17enne ucciso aggiunge: «Robert aveva avvisato che stava arrivando dal rione di S.Giacomo, mentre l’ex ragazzo si trovava con la giovane. È sceso, gli sarebbe andato incontro e l’avrebbe strangolato». Infine Trajkovich aggiunge: «C’era anche un romeno con lui, ma non si sa se l’hanno messo in macchina, o se l’hanno strangolato subito».

