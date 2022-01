Usa, incendio in un palazzo a New York: almeno 19 morti, di cui 9 bambini – I video

Diciannove persone, compresi 9 bambini, sono morte in un incendio divampato oggi 9 gennaio in un appartamento di New York, nel quartiere del Bronx. Sono 63 i feriti, di cui almeno 32 sono stati ricoverati in ospedale. I vigili del fuoco hanno definito quello di oggi uno dei peggiori incendi della storia recente della città. Il rogo è divampato nell’abitazione di un vecchio edificio di diciannove piani e si è poi rapidamente propagato per tutto il complesso chiamato Twin Park. L’incidente arriva pochi giorni dopo un altro incendio divampato a Philadelphia, lo scorso 6 gennaio, nel quale avevano perso la vita 12 persone, inclusi 8 bambini.

