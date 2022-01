Francia, deputato preso a sassate durante un corteo di No vax: «Sembrava una lapidazione» – Il video

Stéphane Claireaux, deputato di La République en Marche – partito fondato da Emmanuel Macron nel 2016 con il nome di En Marche! – è stato preso di mira da manifestanti No vax. Era davanti casa sua di Saint-Pierre-et-Miquelon ieri, 9 gennaio, durante un corteo contro il Green pass, quando contro di lui è iniziato un violento lancio di fango e pietre. «Si tratta di un’aggressione inaccettabile»: così ha commentato il presidente francese Macron. Claireaux ha annunciato che presenterà una denuncia contro chi lo ha attaccato, ma nel frattempo ha ricevuto molto sostegno da politici di qualunque schieramento. «Sembrava una lapidazione», ha detto il parlamentare. Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto.

