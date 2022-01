Il delirante video del No vax Nicola Franzoni contro David Sassoli: «Una testa di ca**o in meno» – Il video

«Una testa di ca**o in meno», è quanto affermato da Nicola Franzoni rivolgendosi a David Sassoli, in un suo video pubblicato questo pomeriggio alle ore 15:49 sul suo canale Telegram. Al contrario di social, il suo intervento non risulta affatto rimosso e viene condiviso da altri canali o gruppi complottisti, No vax e No Green pass. Nel frattempo, Franzoni è stato denunciato per vilipendio da Fabrizio Volpi, coordinatore a Carrara di Italia Viva.

Il video (ancora) pubblicato dal canale Telegram di Nicola Franzoni.

Lo stesso Franzoni, attraverso il suo post, invita alla massima condivisione del suo messaggio dove non se la prende soltanto con Davide Sassoli, denigrandolo in ogni modo possibile. Se la prende anche con Matteo Salvini, con Giorgia Meloni, e annuncia di voler fondare un partito, rivolgendosi a tutti i votanti di destra, per mandare in carcere o esiliare dall’Italia tutti quelli che avrebbero «sterminato gli italiani».

Il post di Franzoni condiviso dal gruppo Telegram “Esercenti No Green Pass”.

Leggi anche: