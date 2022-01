Il sottosegretario Costa: «Basta bollettino quotidiano dei contagi da Covid»

Il bollettino giornaliero dei contagi potrebbe avere vita breve ed essere eliminato per limitare il clima da emergenza permanente in cui vive il paese dall’inizio della pandemia da Covid-19. E’ la proposta del sottosegretario alla Salute Andrea Costa: «Condivido la posizione di Matteo Bassetti circa l’inutilità di un report giornaliero dei contagi, perché il numero dei contagi di per sé non dice nulla. Da parte mia ho proposto anche al ministro della Salute di fare una riflessione sull’attuale sistema di report e la mia posizione è condivisa dal mio partito Noi con l’Italia. Mi auguro che possa diventare maggioritaria all’interno della maggioranza», è la dichiarazione che Costa ha rilasciato all’agenzia Ansa. Secondo il sottosegretario è ormai inutile e fuorviante parlare del numero dei contagiati mentre «è necessario soffermarsi essenzialmente sui dati delle ospedalizzazioni e occupazione delle terapie intensive».

